Шилихина Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Рождение ребёнка
17.07.1895 ст.
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Рождение ребёнка
06.02.1899 ст.
Сын: Шилихин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: Наталья Афанасьева
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.
Сын: Шилихин Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Рождение ребёнка
25.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно