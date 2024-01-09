Шилихина Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилихина Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1895 ст.

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1899 ст.

Сын: Шилихин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.

Сын: Шилихин Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1902 ст.

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: Наталья Афанасьева

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.

Сын: Шилихин Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.

Сын: Шилихин Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1912 ст.

Сын: Шилихин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Шилихин Афанасий Гаврилов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилихин Афанасий Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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