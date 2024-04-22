Шилихин Иван Афанасьев
Место рождения
Дата рождения11.01.1909 ст.
Дата смерти09.03.1909 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1909 ст.
Крещение
12.01.1909 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1909 ст.
Причина смерти: От кори
Похороны
10.03.1909 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя