Шилихин Егор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1901 ст.
Дата смерти10.07.1901 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1901 ст.
Крещение
19.04.1901 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1901 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
11.07.1901 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя