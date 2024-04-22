Евдокия Афанасьева
Место рождения
Дата рождения15.02.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1893 ст.
Крещение
16.02.1893 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
26.01.1912 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Афанасьевич Шилихин
Бракосочетание
14.01.1915 ст.
Муж: Василий Иванов
Воскресенская церковь, г. Руза
Место жительства
1915 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно