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Евдокия Афанасьева

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.02.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1893 ст.

Отец: Шилихин Афанасий Гаврилов

Мать: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
16.02.1893 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
26.01.1912 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Афанасьевич Шилихин
Бракосочетание
14.01.1915 ст.

Муж: Василий Иванов

Воскресенская церковь, г. Руза
Место жительства
1915 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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