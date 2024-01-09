Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

29.01.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1852 ст.

Муж: Гавриил Васильев

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Анисья Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.

Дочь: Ефимия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1861 ст.

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1863 ст.

Сын: Шилихин Родион Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1866 ст.

Сын: Шилихин Афанасий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1868 ст.

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1871 ст.

Дочь: Пелагея Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Васильев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
29.01.1901 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
31.01.1901 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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