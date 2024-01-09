Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смерти29.01.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1852 ст.
Муж: Гавриил Васильев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Анисья Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.
Дочь: Ефимия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
13.02.1861 ст.
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1863 ст.
Сын: Шилихин Родион Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
14.01.1866 ст.
Сын: Шилихин Афанасий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
26.07.1868 ст.
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
27.04.1871 ст.
Дочь: Пелагея Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1901 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
31.01.1901 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя