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Шилихин Родион Гаврилович

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.04.1863 ст.

Дата смерти

26.04.1927

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1863 ст.

Отец: Гавриил Васильев

Мать: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
02.04.1863 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Антипов
Бракосочетание
11.02.1881 ст.

Жена: Шилихина Анастасия Егоровна

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1882 ст.

Дочь: Анна Родионовна

Мать ребёнка: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1884

Дочь: Ефросиния Родионовна

Мать ребёнка: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1887 ст.

Сын: Павел Родионов

Мать ребёнка: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Сын: Шилихин Егор Родионович

Мать ребёнка: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.

Дочь: Круглова Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1898 ст.

Сын: Шилихин Алексей Родионович

Мать ребёнка: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1901 ст.

Сын: Шилихин Семен Родионов

Мать ребёнка: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
26.04.1927
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
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