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Шилихин Семен Родионов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.05.1901 ст.

Дата смерти

30.05.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1901 ст.

Отец: Шилихин Родион Гаврилович

Мать: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
21.05.1901 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
30.05.1903 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от кори
Похороны
31.05.1903 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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