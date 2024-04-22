Шилихин Семен Родионов
Место рождения
Дата рождения20.05.1901 ст.
Дата смерти30.05.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1901 ст.
Крещение
21.05.1901 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.05.1903 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
31.05.1903 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя