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Шилихина Анастасия Егоровна

Место рождения

Комлево, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.10.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Комлево, Рузский, Московская область
Крещение
19.10.1858 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1881 ст.

Муж: Шилихин Родион Гаврилович

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1882 ст.

Дочь: Анна Родионовна

Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1884

Дочь: Ефросиния Родионовна

Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1887 ст.

Сын: Павел Родионов

Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Сын: Шилихин Егор Родионович

Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.

Дочь: Круглова Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1898 ст.

Сын: Шилихин Алексей Родионович

Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1901 ст.

Сын: Шилихин Семен Родионов

Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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