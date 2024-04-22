Шилихина Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения18.10.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1858 ст.
Крещение
19.10.1858 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1881 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1882 ст.
Дочь: Анна Родионовна
Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович
Рождение ребёнка
15.09.1884
Дочь: Ефросиния Родионовна
Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович
Рождение ребёнка
29.06.1887 ст.
Сын: Павел Родионов
Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович
Рождение ребёнка
04.01.1894 ст.
Дочь: Круглова Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович
Рождение ребёнка
08.03.1898 ст.
Сын: Шилихин Алексей Родионович
Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович
Рождение ребёнка
20.05.1901 ст.
Отец ребёнка: Шилихин Родион Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно