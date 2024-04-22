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Шилихин Егор Родионович

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

19.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: Шилихин Родион Гаврилович

Мать: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Военная служба
Между 1912 и 19.04.1915 ст.
Род войск: 124-й пехотный Воронежский полк
Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Жена: Шилихина-Колоскова Анна Родионовна

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Шилихина-Колоскова Анна Родионовна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
19.04.1915 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: пропал без вести в Первую мировую войну
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