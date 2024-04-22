Шилихин Егор Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смерти19.04.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Военная служба
Между 1912 и 19.04.1915 ст.
Род войск: 124-й пехотный Воронежский полк
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Шилихина-Колоскова Анна Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.04.1915 ст.
Причина смерти: пропал без вести в Первую мировую войну