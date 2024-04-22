Круглова (Шилихина) Татьяна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Шилихина) Татьяна Родионовна

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1894 ст.

Отец: Шилихин Родион Гаврилович

Мать: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
05.01.1894 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.12.1927

Муж: Круглов Илларион Сергеевич

Хотебцово, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Филатово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Филатово, Рузский, Московская область
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