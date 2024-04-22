Круглова (Шилихина) Татьяна Родионовна
Место рождения
Дата рождения04.01.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1894 ст.
Крещение
05.01.1894 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.12.1927
Хотебцово, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно