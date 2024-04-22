Круглов Илларион Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1886 ст.
Крещение
22.10.1886 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.12.1927
Хотебцово, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно