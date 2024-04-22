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Круглов Илларион Сергеевич

Место рождения

Филатово, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.10.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Филатово, Рузский, Московская область
Крещение
22.10.1886 ст.
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.12.1927

Жена: Круглова Татьяна Родионовна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Филатово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Филатово, Рузский, Московская область
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