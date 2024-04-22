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Ефросиния Родионовна

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.09.1884

Дата смерти

16.12.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1884

Отец: Шилихин Родион Гаврилович

Мать: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
16.09.1884 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
16.12.1885 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от кори
Похороны
18.12.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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