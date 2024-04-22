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Шилихин Алексей Родионович

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.03.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1898 ст.

Отец: Шилихин Родион Гаврилович

Мать: Шилихина Анастасия Егоровна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
18.01.1923

Жена: Шилихина Екатерина Ивановна

Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1924

Сын: Шилихин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Шилихина Екатерина Ивановна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1925

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Шилихина Екатерина Ивановна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Военная служба
18.06.1943
Род войск: 3-й батальон МПВО
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Смерть
Неизвестно
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