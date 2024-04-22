Шилихин Алексей Родионович
Место рождения
Дата рождения08.03.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1898 ст.
Бракосочетание
18.01.1923
Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1924
Сын: Шилихин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Шилихина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
16.12.1925
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Шилихина Екатерина Ивановна
Военная служба
18.06.1943
Род войск: 3-й батальон МПВО
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Смерть
Неизвестно