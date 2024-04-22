Шилихина (Рыбкина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.11.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1902 ст.
Бракосочетание
18.01.1923
Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1924
Сын: Шилихин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Шилихин Алексей Родионович
Рождение ребёнка
16.12.1925
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Шилихин Алексей Родионович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно