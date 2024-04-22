Шилихина (Рыбкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилихина (Рыбкина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.11.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
18.01.1923

Муж: Шилихин Алексей Родионович

Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1924

Сын: Шилихин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Родионович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1925

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Родионович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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