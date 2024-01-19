Шилихин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1924
Военная служба
22.08.1942
Род войск: 93 отдельный мотоциклетный батальон; 11 танковая дивизия; Группа советских оккупационных войск в Германии; 15 запасной мотоциклетный полк Воинское звание: сержант; мл. сержант; лейтенант 93... Показать все
Смерть
Неизвестно