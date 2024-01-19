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Шилихин Алексей Алексеевич

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1924

Отец: Шилихин Алексей Родионович

Мать: Шилихина Екатерина Ивановна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Военная служба
22.08.1942
Род войск: 93 отдельный мотоциклетный батальон; 11 танковая дивизия; Группа советских оккупационных войск в Германии; 15 запасной мотоциклетный полк Воинское звание: сержант; мл. сержант; лейтенант 93... Показать все
Смерть
Неизвестно
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