Гавриил Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Василий Иевлев
Мать: Марфа Семенова
Бракосочетание
Около 1852 ст.
Жена: Александра Иванова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Анисья Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.
Дочь: Ефимия Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1861 ст.
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Восприемник
22.08.1861 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Семенов
Рождение ребёнка
01.04.1863 ст.
Сын: Шилихин Родион Гаврилович
Мать ребёнка: Александра Иванова
Восприемник
25.04.1865 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Афанасий Семенов
Рождение ребёнка
14.01.1866 ст.
Сын: Шилихин Афанасий Гаврилов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Восприемник
09.05.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Николай Семенов
Рождение ребёнка
26.07.1868 ст.
Сын: Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
27.04.1871 ст.
Дочь: Пелагея Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно