Гавриил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил Васильев

Гавриил Васильев

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Василий Иевлев

Мать: Марфа Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1852 ст.

Жена: Александра Иванова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Анисья Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.

Дочь: Ефимия Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1861 ст.

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
22.08.1861 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Семенов
Рождение ребёнка
01.04.1863 ст.

Сын: Шилихин Родион Гаврилович

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
25.04.1865 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Афанасий Семенов
Рождение ребёнка
14.01.1866 ст.

Сын: Шилихин Афанасий Гаврилов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
09.05.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Николай Семенов
Рождение ребёнка
26.07.1868 ст.

Сын: Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1871 ст.

Дочь: Пелагея Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close