Дарья Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смерти28.03.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: Гавриил Васильев
Мать: Александра Иванова
Смерть
28.03.1858 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
30.03.1858 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя