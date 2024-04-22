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Дарья Гаврилова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

28.03.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: Гавриил Васильев

Мать: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
28.03.1858 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от кори
Похороны
30.03.1858 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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