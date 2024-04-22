Василий Иевлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиДо 1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: Иов Герасимов
Мать: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
11.11.1826 ст.
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Бракосочетание
Около 1826 ст.
Жена: Марфа Семенова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Гавриил Васильев
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Военная служба
После 1831 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1868 ст.