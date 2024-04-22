Василий Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иевлев

Василий Иевлев

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

До 1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Иов Герасимов

Мать: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1826 ст.

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1826 ст.

Жена: Марфа Семенова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Гавриил Васильев

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Военная служба
После 1831 ст.
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1868 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close