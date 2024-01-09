Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1826 ст.

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1826 ст.

Муж: Василий Иевлев

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Василий Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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