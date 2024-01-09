Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1826 ст.
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иевлев
Бракосочетание
Около 1826 ст.
Муж: Василий Иевлев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Василий Иевлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно