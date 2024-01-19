Иов (Иевлей) Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИов (Иевлей) Герасимов

Иов (Иевлей) Герасимов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

До 1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

1793 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1797 г.р.
До 1800 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: Герасим Кондратьев

Мать: не указана

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
12.01.1791 ст.

Жена: Акулина Семенова

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1793 ст.

Сын: Антип Иевлев

Мать ребёнка: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Мария Иевлева

Мать ребёнка: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Фекла Иевлева

Мать ребёнка: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Арина (Ирина) Иевлева

Мать ребёнка: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1800 ст.

Сын: Филат (Феофилакт) Иевлев

Мать ребёнка: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Василий Иевлев

Мать ребёнка: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Федор Иевлев

Мать ребёнка: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Гаврила Иевлев

Мать ребёнка: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1852 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close