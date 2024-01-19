Иов (Иевлей) Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смертиДо 1852 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.
Отец: Герасим Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1791 ст.
Жена: Акулина Семенова
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1793 ст.
Сын: Антип Иевлев
Мать ребёнка: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Мария Иевлева
Мать ребёнка: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Фекла Иевлева
Мать ребёнка: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Арина (Ирина) Иевлева
Мать ребёнка: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
До 1800 ст.
Мать ребёнка: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Василий Иевлев
Мать ребёнка: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Федор Иевлев
Мать ребёнка: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Гаврила Иевлев
Мать ребёнка: Акулина Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1852 ст.