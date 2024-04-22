Гаврила Иевлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смерти17.02.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.
Отец: Иов Герасимов
Мать: Акулина Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1813 ст.
Похороны
18.02.1813 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя