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Гаврила Иевлев

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

17.02.1813 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Иов Герасимов

Мать: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
17.02.1813 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Похороны
18.02.1813 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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