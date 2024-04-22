Акулина Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смерти29.09.1838 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Отец: Семен Егоров
Мать: Авдотья Исаева
Бракосочетание
12.01.1791 ст.
Муж: Иов Герасимов
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1793 ст.
Сын: Антип Иевлев
Отец ребёнка: Иов Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Мария Иевлева
Отец ребёнка: Иов Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Фекла Иевлева
Отец ребёнка: Иов Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Арина (Ирина) Иевлева
Отец ребёнка: Иов Герасимов
Рождение ребёнка
До 1800 ст.
Отец ребёнка: Иов Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Василий Иевлев
Отец ребёнка: Иов Герасимов
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Федор Иевлев
Отец ребёнка: Иов Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Гаврила Иевлев
Отец ребёнка: Иов Герасимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.09.1838 ст.