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Акулина Семенова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

29.09.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

1793 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1797 г.р.
До 1800 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: Семен Егоров

Мать: Авдотья Исаева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
12.01.1791 ст.

Муж: Иов Герасимов

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1793 ст.

Сын: Антип Иевлев

Отец ребёнка: Иов Герасимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Мария Иевлева

Отец ребёнка: Иов Герасимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Фекла Иевлева

Отец ребёнка: Иов Герасимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Арина (Ирина) Иевлева

Отец ребёнка: Иов Герасимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1800 ст.

Сын: Филат (Феофилакт) Иевлев

Отец ребёнка: Иов Герасимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Василий Иевлев

Отец ребёнка: Иов Герасимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Федор Иевлев

Отец ребёнка: Иов Герасимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Гаврила Иевлев

Отец ребёнка: Иов Герасимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
29.09.1838 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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