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Семен Егоров

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1743 ст.

Дата смерти

?.10.1786 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Акулина Семенова

Мать ребёнка: Авдотья Исаева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: Ефимия (Афимья) Семенова

Мать ребёнка: Авдотья Исаева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Исаева

Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
?.10.1786 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от лихорадки
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