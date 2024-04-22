Семен Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743 ст.
Дата смерти?.10.1786 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Акулина Семенова
Мать ребёнка: Авдотья Исаева
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: Ефимия (Афимья) Семенова
Мать ребёнка: Авдотья Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Исаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1786 ст.
Причина смерти: от лихорадки