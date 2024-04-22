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Федор Иевлев

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

09.11.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Иов Герасимов

Мать: Акулина Семенова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
06.11.1831 ст.

Жена: Екатерина Матвеева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Егор Федоров

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Соломония Федорова

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Степанида Федорова

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
09.11.1865 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
12.11.1865 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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