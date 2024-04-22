Федор Иевлев
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти09.11.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Иов Герасимов
Мать: Акулина Семенова
Бракосочетание
06.11.1831 ст.
Жена: Екатерина Матвеева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Егор Федоров
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Соломония Федорова
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Степанида Федорова
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1865 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
12.11.1865 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя