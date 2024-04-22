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Екатерина Матвеева

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
06.11.1831 ст.

Муж: Федор Иевлев

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Федор Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Егор Федоров

Отец ребёнка: Федор Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Соломония Федорова

Отец ребёнка: Федор Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Степанида Федорова

Отец ребёнка: Федор Иевлев

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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