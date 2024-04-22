Екатерина Матвеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.
Бракосочетание
06.11.1831 ст.
Муж: Федор Иевлев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Федор Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Егор Федоров
Отец ребёнка: Федор Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Соломония Федорова
Отец ребёнка: Федор Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Федор Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Федор Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Степанида Федорова
Отец ребёнка: Федор Иевлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно