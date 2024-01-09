Авдотья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Акулина Семенова

Отец ребёнка: Семен Егоров

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: Ефимия (Афимья) Семенова

Отец ребёнка: Семен Егоров

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Егоров

Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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