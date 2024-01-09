Авдотья Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Акулина Семенова
Отец ребёнка: Семен Егоров
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: Ефимия (Афимья) Семенова
Отец ребёнка: Семен Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Егоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно