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Анисья Гаврилова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: Гавриил Васильев

Мать: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
02.05.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Николай Акимов
Восприемник
28.04.1871 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Пелагея Гаврилова
Смерть
Неизвестно
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