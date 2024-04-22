Анисья Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
Отец: Гавриил Васильев
Мать: Александра Иванова
Восприемник
02.05.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Николай Акимов
Восприемник
28.04.1871 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Пелагея Гаврилова
Смерть
Неизвестно