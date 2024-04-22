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Елена Гаврилова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.07.1858 ст.

Дата смерти

08.05.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1858 ст.

Отец: Гавриил Васильев

Мать: Александра Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
05.07.1858 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
08.05.1864 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.05.1864 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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