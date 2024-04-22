Ефимия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения05.07.1858 ст.
Дата смерти15.09.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1858 ст.
Отец: Гавриил Васильев
Мать: Александра Иванова
Крещение
05.07.1858 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
15.09.1858 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
17.09.1858 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя