Мария Афанасьева
Место рождения
Дата рождения17.07.1895 ст.
Дата смерти25.11.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1895 ст.
Крещение
18.07.1895 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1895 ст.
Причина смерти: от кашля
Похороны
26.11.1895 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя