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Шилихин Василий Афанасьев

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

17.03.1910 ст.

Дата смерти

05.08.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1910 ст.

Отец: Шилихин Афанасий Гаврилов

Мать: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
18.03.1910 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
05.08.1910 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: От поноса и рвоты
Похороны
07.08.1910 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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