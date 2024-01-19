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Шилихин Алексей Афанасьевич

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.02.1899 ст.

Дата смерти

01.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1899 ст.

Отец: Шилихин Афанасий Гаврилов

Мать: Шилихина Татьяна Федорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
07.02.1899 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1919

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1921

Сын: Шилихин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1923

Сын: Шилихин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1925

Сын: Шилихин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1931

Сын: Шилихин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1937

Дочь: Зыкова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна

Иваново, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1939

Дочь: Зеленина Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна

Тучково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилихина Александра Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
кустарь
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
01.02.1959
Хотебцово, Рузский, Московская область
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