Шилихин Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1899 ст.
Дата смерти01.02.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1899 ст.
Крещение
07.02.1899 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1919
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
10.12.1921
Рождение ребёнка
08.10.1923
Сын: Шилихин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1925
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
01.05.1931
Рождение ребёнка
11.05.1937
Дочь: Зыкова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна
Иваново, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1939
Дочь: Зеленина Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Шилихина Александра Григорьевна
Тучково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кустарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1959