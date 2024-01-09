Шилихина Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899 ст.
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1919
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.12.1921
Рождение ребёнка
08.10.1923
Сын: Шилихин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.04.1925
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.05.1931
Рождение ребёнка
11.05.1937
Дочь: Зыкова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич
Иваново, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1939
Дочь: Зеленина Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич
Тучково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1980