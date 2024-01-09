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Шилихина Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1919

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1921

Сын: Шилихин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1923

Сын: Шилихин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1925

Сын: Шилихин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1931

Сын: Шилихин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.05.1937

Дочь: Зыкова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич

Иваново, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1939

Дочь: Зеленина Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Шилихин Алексей Афанасьевич

Тучково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилихин Алексей Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1980
Хотебцово, Рузский, Московская область
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