Зеленина (Шилихина) Серафима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Шилихина) Серафима Алексеевна

Место рождения

Тучково, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.05.1939

Дата смерти

03.06.2013

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939

Отец: Шилихин Алексей Афанасьевич

Мать: Шилихина Александра Григорьевна

Тучково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленин Виктор Сергеевич

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Виктор Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Беляная Гора, Рузский, Московская область
Смерть
03.06.2013
Беляная Гора, Рузский, Московская область
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