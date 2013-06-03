Зеленина (Шилихина) Серафима Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1939
Дата смерти03.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1939
Рождение ребёнка
24.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленин Виктор Сергеевич
Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.2013