Зеленин Виктор Сергеевич
Место рожденияКраснополянский район, Московская область, СССР (Россия)
Дата рождения10.06.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1939
Краснополянский район, Московская область, СССР (Россия)
Место жительства
10.09.1942
Успенское, Черкизовская волость, Московский уезд
Место жительства
До 10.09.1942
Лианозово, Троицкая волость, Московский уезд
Место жительства
26.05.1954
Волынщино, Рузский, Московская область
Место жительства
25.12.1955
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Место жительства
1958
Рождение ребёнка
24.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленина Серафима Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно