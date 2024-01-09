Зеленин Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Виктор Сергеевич

Место рождения

Краснополянский район, Московская область, СССР (Россия)

Дата рождения

10.06.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснополянский район, Московская область, СССР (Россия)
Место жительства
10.09.1942
Успенское, Черкизовская волость, Московский уезд
Место жительства
До 10.09.1942
Лианозово, Троицкая волость, Московский уезд
Место жительства
26.05.1954
Волынщино, Рузский, Московская область
Место жительства
25.12.1955
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Место жительства
1958
Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленина Серафима Алексеевна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Серафима Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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