Кваченков Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения01.11.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.11.1856 ст.
Запись №20 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андрианов Кваченков и законная жена его Ольга (Елена?) Иванова; оба православного исповедания
Крещение
04.11.1856 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: оного же села государственный крестьянин Василий Давидов Самченков и оного же села государственная крестьянка, Андриана Петрова Кваченкова дочь-девица, Настасия Андрианова Таинст... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1877 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Александра Васильева
Рождение ребёнка
Около ?.09.1879 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Кваченкова Александра Васильева
Рождение ребёнка
11.10.1887 ст.
Сын: Кваченков Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Кваченкова Александра Васильева
Запись №47 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Александра Васильева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.03.1890 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Александра Васильева
Запись №20 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Рождение ребёнка
05.08.1892 ст.
Дочь: Нонна Михайлова
Мать ребёнка: Кваченкова Александра Васильева
Запись №27 Карантинного села крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Восприемник
09.01.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Иван Иванович Кваченков
Восприемник
25.10.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Анна Александрова Кваченкова
Восприемник
24.12.1895 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Григорий Александров Кваченков
Восприемник
08.06.1896 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Федор Иванович Кваченков
Рождение ребёнка
11.08.1896 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Александра Васильева
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Восприемник
01.07.1898 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Анна Александрова Кваченкова
Восприемник
28.02.1901 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Антонина Александровна Кваченкова
Восприемник
23.09.1907 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Надежда Александрова Кваченкова
Восприемник
29.06.1909 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Анна Александровна Кваченкова
Бракосочетание
23.05.1910 ст.
Жена: Егорова Елена Матвеева
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №6 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков; православный, вторым браком, 54 года и села Карантинного крестьянка Елена Матвеева Егорова; православная, вторым браком, 33 года Пор... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1917 ст.
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Елена Матвеева
Запись №44 Села Карантинного гражданин Михаил Васильев Кваченков и жена его Елена Матвеева; православные
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно