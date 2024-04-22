Кваченков Михаил Михайлов
Место рождения
Дата рождения11.10.1887 ст.
Дата смерти23.06.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1887 ст.
Запись №47 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Александра Васильева; оба православного вероисповедания
Крещение
18.10.1887 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Петр Дометьев Воронов и Варвара Родионова Шипилова Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с псаломщиком Петром Сластушенским
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1888 ст.
Похороны
24.06.1888 ст.