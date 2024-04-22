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Кваченков Михаил Михайлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

11.10.1887 ст.

Дата смерти

23.06.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1887 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильев

Мать: Кваченкова Александра Васильева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №47 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Александра Васильева; оба православного вероисповедания
Крещение
18.10.1887 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Петр Дометьев Воронов и Варвара Родионова Шипилова Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с псаломщиком Петром Сластушенским
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
23.06.1888 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Похороны
24.06.1888 ст.
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