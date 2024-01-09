Кваченкова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смерти13.10.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1877 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Около ?.09.1879 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
11.10.1887 ст.
Сын: Кваченков Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев
Запись №47 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Александра Васильева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.03.1890 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев
Запись №20 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Рождение ребёнка
05.08.1892 ст.
Дочь: Нонна Михайлова
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев
Запись №27 Карантинного села крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Рождение ребёнка
11.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.1909 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
15.10.1909 ст.