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Кваченкова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

13.10.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1877 ст.

Сын: Кваченков Яков Михайлов

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.09.1879 ст.

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1887 ст.

Сын: Кваченков Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №47 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и жена его Александра Васильева; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.03.1890 ст.

Сын: Кваченков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №20 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Рождение ребёнка
05.08.1892 ст.

Дочь: Нонна Михайлова

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №27 Карантинного села крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Рождение ребёнка
11.08.1896 ст.

Сын: Кваченков Федор Михайлов

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Михаил Васильев

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
13.10.1909 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от простуды
Похороны
15.10.1909 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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