Кваченков Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения29.03.1890 ст.
Дата смерти17.08.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1890 ст.
Запись №20 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Крещение
31.03.1890 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Степанов Карпов и Карантинного селения крестьянка Варвара Шипилова Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с дьяконом Василием Савв... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1891 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
18.08.1891 ст.