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Кваченков Иван Михайлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

29.03.1890 ст.

Дата смерти

17.08.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1890 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильев

Мать: Кваченкова Александра Васильева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №20 Карантинного селения крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Крещение
31.03.1890 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Степанов Карпов и Карантинного селения крестьянка Варвара Шипилова Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с дьяконом Василием Савв... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
17.08.1891 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от поноса
Похороны
18.08.1891 ст.
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