(Кваченкова) Нонна Михайлова
Место рождения
Дата рождения05.08.1892 ст.
Дата смерти21.06.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1892 ст.
Запись №27 Карантинного села крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Крещение
09.08.1892 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: мещанин города Астрахани Константин Степанов Карпов и крестьянка села Карантинного Варвара Родионова Сепилова (Шепилова) Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1893 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
22.06.1893 ст.