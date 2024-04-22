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(Кваченкова) Нонна Михайлова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

05.08.1892 ст.

Дата смерти

21.06.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1892 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильев

Мать: Кваченкова Александра Васильева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №27 Карантинного села крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Крещение
09.08.1892 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: мещанин города Астрахани Константин Степанов Карпов и крестьянка села Карантинного Варвара Родионова Сепилова (Шепилова) Таинство крещения совершал священник Софоний Богомолов с ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
21.06.1893 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от поноса
Похороны
22.06.1893 ст.
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