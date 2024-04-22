Кваченков Федор Михайлов
Место рождения
Дата рождения11.08.1896 ст.
Дата смерти05.08.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1896 ст.
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Крещение
17.08.1896 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Степанов Карпов и Астраханского мещанина Николая Васильева Липатова жена Евдокия Дмитриева Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с дьяк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.1897 ст.
Похороны
06.08.1897 ст.