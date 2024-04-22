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Кваченков Федор Михайлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

11.08.1896 ст.

Дата смерти

05.08.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1896 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильев

Мать: Кваченкова Александра Васильева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №38 Села Карантинного крестьянин Михаил Васильев Кваченков и законная жена его Александра Васильева; оба православные
Крещение
17.08.1896 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Степанов Карпов и Астраханского мещанина Николая Васильева Липатова жена Евдокия Дмитриева Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с дьяк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
05.08.1897 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Похороны
06.08.1897 ст.
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