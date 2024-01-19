Егорова (Семенова) Елена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Семенова) Елена Матвеева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
23.05.1910 ст.

Муж: Кваченков Михаил Васильев

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.

Сын: Кваченков Валериан Михайлович

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1917 ст.

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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