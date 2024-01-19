Егорова (Семенова) Елена Матвеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1910 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.
Сын: Кваченков Валериан Михайлович
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев
Рождение ребёнка
13.11.1917 ст.
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кваченков Михаил Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно