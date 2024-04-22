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(Кваченкова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

13.11.1917 ст.

Дата смерти

02.07.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1917 ст.

Отец: Кваченков Михаил Васильев

Мать: Егорова Елена Матвеева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №44 Села Карантинного гражданин Михаил Васильев Кваченков и жена его Елена Матвеева; православные
Крещение
15.11.1917 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Астраханские граждане: Петр Максимов Заводин и Мария Михайлова Медведева Таинство крещения совершал священник Матвей Баранов
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
02.07.1918 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от поноса
Похороны
03.07.1918 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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