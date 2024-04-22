(Кваченкова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.11.1917 ст.
Дата смерти02.07.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1917 ст.
Отец: Кваченков Михаил Васильев
Мать: Егорова Елена Матвеева
Запись №44 Села Карантинного гражданин Михаил Васильев Кваченков и жена его Елена Матвеева; православные
Крещение
15.11.1917 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Астраханские граждане: Петр Максимов Заводин и Мария Михайлова Медведева Таинство крещения совершал священник Матвей Баранов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1918 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
03.07.1918 ст.