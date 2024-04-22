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Кваченков Василий Андриянов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

14.01.1830 ст.

Дата смерти

20.06.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1830 ст.

Отец: Кваченков Андриян Петров

Мать: Кваченкова Матрена Кондратьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
18.01.1830 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1851 ст.

Жена: Кваченкова Ольга Иванова

Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Астраханского уезда, Карантинного селения, государственный крестьянин Василий Адрианов Кваченков; православного исповедания, первым браком, 21 год и девица Ольга Иванова, дочь отставного м... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1854 ст.

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №17 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андреянов Кваченков и законная жена его Елена Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
01.11.1856 ст.

Сын: Кваченков Михаил Васильев

Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №20 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андрианов Кваченков и законная жена его Ольга (Елена?) Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.05.1859 ст.

Сын: Кваченков Николай Васильев

Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №15 Карантинного селения крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
29.10.1861 ст.

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №27 Оного же селения (Карантинного) государственный крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Дочь: Шишкина Акулина Васильева

Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
20.06.1902 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Похороны
21.06.1902 ст.
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