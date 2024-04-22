Кваченков Василий Андриянов
Место рождения
Дата рождения14.01.1830 ст.
Дата смерти20.06.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1830 ст.
Крещение
18.01.1830 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1851 ст.
Жена: Кваченкова Ольга Иванова
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Астраханского уезда, Карантинного селения, государственный крестьянин Василий Адрианов Кваченков; православного исповедания, первым браком, 21 год и девица Ольга Иванова, дочь отставного м... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1854 ст.
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова
Запись №17 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андреянов Кваченков и законная жена его Елена Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
01.11.1856 ст.
Сын: Кваченков Михаил Васильев
Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова
Запись №20 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андрианов Кваченков и законная жена его Ольга (Елена?) Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.05.1859 ст.
Сын: Кваченков Николай Васильев
Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова
Запись №15 Карантинного селения крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
29.10.1861 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова
Запись №27 Оного же селения (Карантинного) государственный крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Дочь: Шишкина Акулина Васильева
Мать ребёнка: Кваченкова Ольга Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1902 ст.
Похороны
21.06.1902 ст.