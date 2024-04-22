Кваченков Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения09.05.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
09.05.1859 ст.
Запись №15 Карантинного селения крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного исповедания
Крещение
17.05.1859 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же селения крестьянин Алексей Гаврилов Севастьянов и отставного матроса Ивана Васильева Деревенкина дочь-девица Мария Иванова Таинство крещения совершал священник Петр Ильин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно