Кваченкова (Деревянкина) Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смерти25.08.1908 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1831 ст.
Отец: Деревянкин Иван Васильев
Бракосочетание
07.02.1851 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Астраханского уезда, Карантинного селения, государственный крестьянин Василий Адрианов Кваченков; православного исповедания, первым браком, 21 год и девица Ольга Иванова, дочь отставного м... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1854 ст.
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Кваченков Василий Андриянов
Запись №17 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андреянов Кваченков и законная жена его Елена Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
01.11.1856 ст.
Сын: Кваченков Михаил Васильев
Отец ребёнка: Кваченков Василий Андриянов
Запись №20 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андрианов Кваченков и законная жена его Ольга (Елена?) Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.05.1859 ст.
Сын: Кваченков Николай Васильев
Отец ребёнка: Кваченков Василий Андриянов
Запись №15 Карантинного селения крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
29.10.1861 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Кваченков Василий Андриянов
Запись №27 Оного же селения (Карантинного) государственный крестьянин Василий Адрианов Кваченков и законная жена его Ольга Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Дочь: Шишкина Акулина Васильева
Отец ребёнка: Кваченков Василий Андриянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.08.1908 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
26.08.1908 ст.