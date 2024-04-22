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(Кваченкова) Мария Васильева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

29.06.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1854 ст.

Отец: Кваченков Василий Андриянов

Мать: Кваченкова Ольга Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №17 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андреянов Кваченков и законная жена его Елена Иванова; оба православного исповедания
Крещение
04.07.1854 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: 45 Флотского Экипажа рядовой Александр Андреянов Кваченков и Карантинного селения государственная крестьянка-девица Васса Петрова Бабушкина Таинство крещения совершал священник В... Показать все
Смерть
Неизвестно
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