(Кваченкова) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения29.06.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1854 ст.
Запись №17 Карантинного селения государственный крестьянин Василий Андреянов Кваченков и законная жена его Елена Иванова; оба православного исповедания
Крещение
04.07.1854 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: 45 Флотского Экипажа рядовой Александр Андреянов Кваченков и Карантинного селения государственная крестьянка-девица Васса Петрова Бабушкина Таинство крещения совершал священник В... Показать все
Смерть
Неизвестно