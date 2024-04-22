Шишкина (Кваченкова) Акулина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина (Кваченкова) Акулина Васильева

Шишкина (Кваченкова) Акулина Васильева

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Кваченков Василий Андриянов

Мать: Кваченкова Ольга Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
30.08.1885 ст.

Муж: Шишкин Иван Михайлов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Жених, Карантинного селения крестьянин Иван Михайлов Шишкин; православного вероисповедания, вторым браком, 31 год и невеста, того же селения крестьянка-девица Акилина Васильева Кваченкова;... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close