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Шишкин Иван Михайлов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1866 г.р.
Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
30.08.1885 ст.

Жена: Шишкина Акулина Васильева

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Жених, Карантинного селения крестьянин Иван Михайлов Шишкин; православного вероисповедания, вторым браком, 31 год и невеста, того же селения крестьянка-девица Акилина Васильева Кваченкова;... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Александра Иванова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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