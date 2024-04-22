Шишкин Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Бракосочетание
30.08.1885 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №13 Жених, Карантинного селения крестьянин Иван Михайлов Шишкин; православного вероисповедания, вторым браком, 31 год и невеста, того же селения крестьянка-девица Акилина Васильева Кваченкова;... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно