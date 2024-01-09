Шишкина Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смерти21.05.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Иван Михайлов
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1885 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
23.05.1885 ст.