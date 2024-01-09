Шишкина Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

21.05.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Иван Михайлов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
21.05.1885 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от чахотки
Похороны
23.05.1885 ст.
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